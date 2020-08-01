РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 авг. Занятия по программе для людей старшего возраста «Активное долголетие» возобновят в подмосковном Красногорске в субботу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Подмосковье возобновляются занятия клуба «Активное долголетие». Активности будут проводиться исключительно на свежем воздухе, с 15 числа – в помещениях.

«С 1 августа занятия по физкультуре возобновят СОК «Опалиха», СОК «Петрово-Дальнее» и МАСОУ «Зоркий». Скандинавская ходьба будет проходить в парке «Опалиховский пруд», ФОК «Нахабино и на спортплощадке возле здания АУ «КСОЦ» по улице Советская, 15», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 5 августа начнут проводить экскурсии по территории усадьбы «Знаменское-Губайлово».

«С 15 августа занятия по танцам можно будет посещать в СОК «Опалиха», в бассейн – в ФОК «Нахабино» и АУ «КСОЦ», на катание на коньках – в МАУ «Красногорск-арена имени Петрова»», - добавляется в материале.

Также начнутся компьютерные курсы в Центральной библиотеке, заработает кружок по изобразительному искусству в МУ «Клуб «Досуг», хоровые занятия в ДК «Салют» и другие активности.

Узнать расписание и записаться на бесплатные занятия в рамках проекта можно через мобильное приложение «Соцуслуги» или на сайте https://dolgoletie.mosreg.ru/.

«Все интересующие вопросы по работе проекта «Активное долголетие» в Красногорске можно задать по телефонам Красногорского управления социальной защиты населения: 8 (498) 602-19-26, добавочные: 48622, 48625», - заключается в сообщении.