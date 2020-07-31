РИАМО - 31 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) возглавило рейтинг подмосковных медиаресурсов за второй квартал 2020 года по цитируемости, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В тройке лидеров также расположились интернет-ресурс Mosregtoday.ru и «Радио 1».

В топ-10 рейтинга вошли два информагентства (РИАМО и Люберецкое информационное агентство), одна радиостанция («Радио 1»), а также пять интернет-ресурсов и две газеты.

По итогам первого квартала 2020 года РИАМО также было лидером медиарейтинга СМИ Московской области.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает в себя свыше 57 тысяч наиболее влиятельных источников.

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