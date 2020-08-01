РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 авг. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на концерт группы «Белые крылья» и танцевальный мастер-класс, что пройдут в парке «Ивановские пруды» в субботу, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«1 августа в 18:00 ждем вас на праздник «Лето в парках Красногорска» в парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» на площадку «Отражение», - говорится в сообщении.

Для гостей будет играть духовой оркестр, а также выступит группа «Белые крылья». Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по хастлу.