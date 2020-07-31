РИАМО - 31 июл. VI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского открылся в Клину в пятницу, концерты лучших классических музыкантов будут проходить в формате open-air до 9 августа, передает корреспондент РИАМО.

Открывается фестиваль премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, под музыку в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы». Текст с цитатами из переписки композитора и писателя читает Сергей Гармаш. Звучат «Воспоминание о Флоренции», ария Ленского, Элегия из Серенады для струнного оркестра Чайковского, а также произведения Шнитке, Шумана.

«В этом году отмечают 180-летие со дня рождения Петра Чайковского. <...> Наш фестиваль давно уже стал семейным. Это первый большой фестиваль (после карантина - ред.), с нашими мировыми звездами, нашими мэтрами», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России Оксана Косарева, художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет, было показано видеообращение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вы даже не представляете, как я рада вас видеть. Четыре месяца изоляции для любого творческого человека, зрителя - это катастрофа. <...> Фестиваль открывает череду летних фестивалей, сегодня музыканты, наверное, будут играть с особым чувством», - сказала Косарева.

В традиционном месте – на поляне музея-заповедника – установлена концертная площадка на 600 посадочных мест. Все эти места заняты, билеты были распроданы за два дня.

Для зрителей подготовлена обширная программа. Вечером 1 августа будет представлен дивертисмент из фрагментов балетов П.И. Чайковского под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.

2 августа состоится спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» режиссера Марины Брусникиной. В главных ролях – Евгений Миронов и Елизавета Боярская.

7 августа зрителей ждет спектакль-концерт «Неизвестный Чайковский» в постановке Дмитрия Бертмана, с участием солистов театра «Геликон-опера» и БСО им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Подмосковье сцена на воде в парке «Сестрорецкий», где 7 августа выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета.

8 августа на той же большой сцене состоится концерт «Классика встречает Джаз» с участием Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и Игоря Бутмана и его биг-бэнда.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

В камерном зале состоятся концерты, посвященные молодому поколению музыкантов: гала-концерт молодых композиторов и гала-концерт юных музыкантов - стипендиатов Губернаторской стипендии и участников Международной академии фестиваля.