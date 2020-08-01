РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. В парке подмосковных Люберец пройдет фестиваль близнецов в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте «Клуба активных мам Люберец».

«Совсем скоро состоится всеми любимый летний фестиваль «Счастье вДвойне».Это уникальный фестиваль для близняшек, двойняшек, тройняшек и даже четверняшек возрастом от 0 до 99 лет, а также для всех их родных и близких!» - говорится в сообщении.

На фестивале «Счастье вДвойне» в этом году будет ожидать гостей прекрасный аниматор с неповторимой шоу-программой, жители смогут сделать на память красивые фотографии с нашими любимыми фотографами, получить памятные подарки, а также поучаствовать в квесте и различных мастер-классах.

Фестиваль пройдет в субботу в 11:00 в парке «Наташинские пруды» у белой сцены. Регистрация на фестиваль обязательна! Запись открыта в Instagram-аккаунте @naduwa_n.