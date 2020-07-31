РИАМО – 31 июл. «Почта России» открыла книгу заявок на облигации серии БО-001Р-10 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Начальный ценовой ориентир был установлен на уровне 6,05 %-5,95 % годовых и c учетом существенного превышения спроса над имеющимся предложением был последовательно снижен до уровня 5,9 % годовых.

«В ходе размещения бумаг поступило более 30 заявок инвесторов на общую сумму более 18 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

По итогам букбилдинга была достигнута самая низкая ставка купона за всю историю публичных размещений ценных бумаг «Почты России», а также одновременно размещен максимальный в истории компании объем одного выпуска облигаций.

«Несмотря на локальную негативную конъюнктуру рынка, связанную со спадом экономических показателей ввиду последствий пандемии, инвесторы в очередной раз продемонстрировали высокий интерес к облигациям «Почты России», - отметил заместитель гендиректора АО «Почта России» по финансовым и экономическим вопросам Андрей Селюк.

Техническое размещение облигаций состоится на Московской бирже 4 августа. Организаторами выпуска облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Агентом по размещению выпуска является Газпромбанк.