РИАМО - 31 июл. Официальный сезон продажи арбузов и дынь стартует в Москве 3 августа, в городе планируют открыть 240 бахчевых развалов, сообщает ТАСС.

«По традиции, которая существует много лет, сразу после Дня ВДВ, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их откроется несколько больше, чем в прошлом, - 240 бахчевых развалов», - отметил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он добавил, что бахчевые развалы будут работать во всех административных округах Москвы, больше всего точек откроют в ЮВАО и ЮАО.

По его словам, в 2019 году в мегаполисе для продажи арбузов и дынь было открыто около 230 бахчевых развалов.