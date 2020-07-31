РИАМО - 31 июл. Возведение центра ядерной медицины планируют начать в инновационном центре «Сколково» в Москве в четвертом квартале следующего года, завершить строительство хотят в конце 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Сейчас в активной фазе находится разработка концепции проекта, это будет уникальный проект с учетом международного опыта», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что центр ядерной медицины с производственным комплексом на основе двух циклотронов является уникальным, аналогов ему на территории Российской Федерации не существует.

Сейчас на территории кластера возводят терапевтический корпус Hadassah площадью 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, уже начато строительство многофункционального медицинского центра на 50 тысяч квадратных метров. Будут построены R&D-лаборатория и апарт-отель.