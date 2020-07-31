РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. Водитель маршрутки врезался в легковой автомобиль в пятницу в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

ДТП произошло в пятницу утром на автобусной остановки «Мальчики» в Люберцах.

«Водитель маршрутки N373 врезался в автомобиль, который ехал впереди него. Несколько девушек в салоне ударились головой из-за резкого торможения», - сказал очевидец.

По словам сотрудника правоохранительных органов, к ним информация о ДТП не поступала.