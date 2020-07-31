РИАМО - 31 июл. В середине следующей недели в Московском регионе температура может подняться до плюс 28-31 градуса, также прогнозируется солнечная погода, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

3 августа в регионе будет плюс 21-23 градуса, 4 августа – плюс 21-26 градусов, 5 августа температура уже поднимется до плюс 23-28 градусов, а 6 августа – до плюс 26-31 градуса.

По ночам температура будет в пределах от 9 до 17 градусов тепла.

Погода будет солнечной, осадков в столице и Подмосковье не ожидается. Ветер в регионе будет дуть до 8-10 метров в секунду.