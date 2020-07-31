РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске молодежные активисты провели акцию «Безопасные окна», в ходе которой рассказали жителям о необходимости установки на окна специальных замков для предотвращения выпадения детей и раздали тематические листовки, сообщается на сайте администрации округа.

Активисты молодежной общественной организации «Подольский союз молодежи» 30 июля провели акцию «Безопасные окна» на бульваре Юности. Цель мероприятия — обратить внимание на трагические последствия выпадения детей из окон, необходимость соблюдения правил безопасности.

«Ребята рассказали подольчанам, что безопасность ребенка напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых, а также обратили внимание на важность установки на окна специальных замков, фиксаторов и других средств безопасности», - говорится в сообщении.

В завершение акции активисты раздали участникам тематические листовки, призвали быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, так как детское любопытство может привести к трагическим последствиям.