РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В библиотеках подмосковного Подольска появились книги жительницы микрорайона Львовский «Мемуары неисправимой оптимистки» с мемуарами о советском прошлом и современной жизни, сообщается на сайте администрации округа.

«В библиотеках Подольска появилась новая книга жительницы микрорайона Львовский Галины Василенко «Мемуары неисправимой оптимистки». Это вторая книга автора. В новой книге Василенко есть тема воспоминаний о прошлом. Но много рассказов и о современности, наблюдениях за миром природы, рассуждений о психологии человека, основанных на практическом жизненном опыте», - говорится в сообщении.

В своем серебряном возрасте она не потеряла интерес к окружающему миру, постоянно находится в поиске увлекательных занятий. И одно из них — литературное творчество.

По отзывам читателей, первый сборник ее рассказов «Далекое близкое» не оставил их равнодушными. Для старшего поколения он стал своеобразным экскурсом в историю, маленьким путешествием в молодость. Для молодежи — познавательным материалом очевидца советского периода жизни страны.