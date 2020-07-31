РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Доходы бюджета Подольска на 2020 год планируется уменьшить на 280,6 миллиона рублей, расходы - на 223,6 миллиона рублей, сообщил заместитель главы администрации Алексей Карпов.

Очередное 77-е заседание совета депутатов Подольск прошло 30 июля. В повестке рабочей встречи было 13 вопросов. Депутатский корпус принял положительное решение по всем из них. С докладом о финансовом состоянии муниципалитета выступил Карпов.

«Депутаты одобрили внесение изменений в решение совета депутатов Подольска «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В новой редакции доходы бюджета Подольска на 2020 год планируется уменьшить на 280,6 миллиона рублей. С учетом внесенных изменений доходы в муниципальный бюджет составят 16,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета округа на 2020 год предлагается уменьшить на общую сумму 223,6 миллиона рублей. С учетом внесенных изменений расходы составят более 17 миллиардов рублей», - сказал Карпов.

Изменения обусловлены корректировкой параметров бюджета округа в части поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в виде иных межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций.

Также народные избранники приняли положительно решение по исполнению бюджета горокурга за 2019 год, ранее по нему прошли публичные слушания. Доходная части бюджета Подольска за 2019 год составило 13,7 миллиарда рублей или 95,8% к утвержденному плану. Бюджет Подольска по расходам за 2019 год исполнен в объеме 13,8 миллиарда рублей, что составляет 91,8% от плановых назначений. Дефицит бюджета составил 120,5 миллиона рублей (2,45% от собственных доходов бюджета).

Также совет депутатов принял поправки в проект решения «О внесении изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на период до 2030 года». В стратегии с 2020 года увеличилось число программ с 17 до 19.