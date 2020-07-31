РИАМО - 31 июл. «Мосприрода» планирует восстановить видовой состав растительности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в Москве и высадить 7,5 тысяч деревьев и 32 тысячи кустарников, сообщается на сайте RosTender.info.



«В настоящее время «Мосприрода» проводит тендер по выбору подрядчика для проведения работ по восстановлению фитоценозов (видового состава) на охраняемых территориях. На эти цели из бюджета города будет выделено 197,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимают до 7 августа. Итоги подведут 11 августа.



Подрядчику предстоит подготовить площади, вырубить больные и аварийные деревья, посадить саженцы деревьев и кустарников. Работы планируют провести на территории природных парков и ООПТ «Долина реки Сетунь», «Измайлово», «Косинский», «Тропарево», «Теплый Стан», «Серебряный бор», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и других.



Согласно конкурсной документации, в целом до конца ноября 2021 года будет высажено 7,5 тысячи саженцев деревьев и около 32 тысяч кустарников. Больше всего новых деревьев – более 5 тысяч - появится в парке «Кузьминки-Люблино».



Саженцы обнесут заборами из пластиковой сетки.