РИАМО - 31 июл. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная фигуристка Алена Косторная переходит в академию Евгения Плющенко, сообщает Газета.ru.
Сама спортсменка свой переход комментировать отказалась. Плющенко также еще не давал комментариев по данному поводу.
Ранее Косторная стала самой молодой участницей рейтинга журнала Forbes среди спортсменов. Она вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет.
Косторная - чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионата России.
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