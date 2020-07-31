РИАМО - 31 июл. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная фигуристка Алена Косторная переходит в академию Евгения Плющенко, сообщает Газета.ru.

«К Плющенко, договорились еще в мае», — отметила Тутберидзе.

Сама спортсменка свой переход комментировать отказалась. Плющенко также еще не давал комментариев по данному поводу.

Ранее Косторная стала самой молодой участницей рейтинга журнала Forbes среди спортсменов. Она вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Косторная - чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионата России.