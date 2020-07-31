РИАМО – 31 июл. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон о криптовалюте в России, документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает kp.ru.

Сейчас криптовалюта в нормативно-правовом акте указана, как средство платежа, сбережений и инвестиций. Но с 2021 года, согласно новому закону, можно будет проводить сделки с криптовалютой, но документ запретит ее в качестве платежного средства на территории государства.

«Под цифровыми финансовыми активами в законе понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе. Они могут являться объектом залога, сделок, обмена одного вида на другой, но при этом не будут признаваться средством платежа», - говорится в сообщении.

Биржи, а также банки со следующего года смогут стать операторами обмена цифровых финансовых активов. Они смогут проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов.