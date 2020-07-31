РИАМО - 31 июл. Радиочастотный генератор последнего поколения появился в нейрохирургической операционной Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Радиочастотный генератор воздействует на нервные корешки высокочастотным током. Он используется хирургами для купирования у пациентов хронического болевого синдрома на несколько лет», – говорится в сообщении.

Генератор воздействует на нервные корешки высокочастотным током. Это малоинвазивная процедура, она выполняется под местной анестезией и занимает около 30–60 минут.

После использования радиочастотного генератора пациент избавляется от болевого синдрома на несколько лет. Уменьшается также риск развития побочных эффектов.