РИАМО - 31 июл. В Подмосковье продолжают ликвидировать объекты незавершенного, самовольного строительства и аварийные здания, так, в Клину снесли аварийное здание сельской администрации, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание находилось в населенном пункте Спас-Заулок на улице Спасской.

«Объект площадью порядка 140 квадратных метров располагался вдоль трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург и представлял собой деревянное нежилое здание 1870 года постройки. Еще в советское время в нем функционировали сельская школа, Спас-Заулковский сельсовет и медпункт. Здание было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в настоящее время участок свободен от застройки, проведена уборка территории.

Гордиенко подчеркнул, что после завершения работ открылся вид на расположенный рядом Преображенский храм села Спас-Заулок.