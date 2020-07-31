РИАМО - 31 июл. Баннеры проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье» появились в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Они приглашают пассажиров воздушных гаваней посетить главный туристический портал Подмосковья.

«Там можно узнать о лучших местах летнего отдыха», - говорится в сообщении.

Например, о живописных усадьбах и парках для пикников, пляжном отдыхе и рыбалке, гастрономических брендах региона и культурных достопримечательностях, где прогуляться верхом, активно отдохнуть на свежем воздухе и многое другое.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>