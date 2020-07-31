РИАМО - 31 июл. По поручению вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой региональный комитет по туризму провел информационный тур в Зарайск для экскурсоводов и гидов Коломны, в рамках поездки были представлены туристские возможности городского округа: основные достопримечательности и точки притяжения, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Делегация посетила туристско-информационный центр «Зарайск», музей-заповедник «Зарайский кремль» и поднялась на стены самого маленького в России кремля.

«Для участников провели мастер-класс «Восьмой ингредиент Зарайской коврижки» по изготовлению местного лакомства – медовой коврижки, а также приготовили обед в ресторане «Старый город», - говорится в сообщении.

Также состоялись экскурсии в филиал Театрального музея имени А.А. Бахрушина и по пешеходному маршруту площадь Революции - улица Красноармейская. Участники осмотрели городские окрестности с самой высокой точки города – Водонапорной башни – и посетили дом-музей скульптора А.С. Голубкиной, ученицы Родена.

В конце дня гости совершили автобусную прогулку по городу с показом других туристических объектов.

По итогу тура стороны договорились о расширении сотрудничества муниципалитетов в сфере туризма, запуске новых совместных программ и интересных предложений для туристов.