РИАМО - 31 июл. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на август, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Адвокаты примут жителей 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 августа с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 (498)602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.