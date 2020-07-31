РИАМО - 31 июл. В Московской области за минувшие сутки в 40 городских округах выявили 150 случаев заражения Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 106 человек. Выздоровели и выписались 46 653 человека», – говорится в сообщении.

Больше всего случаев за последние сутки выявлено в Красногорске (14), в Мытищах (13), в Павловском Посаде и Ступине (по 10), в Орехово-Зуевском округе и Домодедове (по восемь), в Балашихе и Королеве (по семь), в Дубне (шесть). В Кашире и Щелкове выявили по пять случаев Covid-19

По три случая коронавируса выявили в Дзержинском и Одинцовском городских округах. По четыре случая выявили в Серпухове, Солнечногорске, Фрязине, Химках и Электростали. По два случая Covid-19 выявлено в Жуковском, Ивантеевке, Истре, Краснознаменске, Можайске, Котельниках, Пушкине, Рузе, Чехове.

По одному случаю выявлено в Дмитрове, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Протвине, Подольске, Наро-Фоминском округе, Люберцах, Лосино-Петровском, Ленинском округе, Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Богородском городском округе.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Зарайске, в Звездном городке, Клину, Коломенском округе, Красноармейске, в Лобне, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Лыткарине, Озерах, Пущине, Раменском округе, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.