РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 июл. В городском округе Щелково началась работа комиссии по решению проблем в части вывоза твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Администрацией городского округа Щелково создана рабочая группа по оперативному решению проблем в части вывоза ТКО. Проведен анализ адресов по проблемам с вывозом ТКО, сформирован график выездов рабочей группы для фиксирования нарушений», - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли: административная комиссия, Ассоциация председателей советов многоквартирных домов, старшие по домам, управляющие компании, депутаты совета депутатов городского округа Щелково, теротдел №9 главного управления ГАТН Московской области, управление по ЖКХ администрации, сотрудники МУ МВД России «Щелковское».

Первый выезд прошел по трем адресам. Было зафиксировано нарушение на улице Неделина: незаконный выброс строительного мусора в СНТ «Восход 4», нарушителям выписан штраф.

В микрорайоне Финский, дом 9 организован выезд по обращению жителей: мусорная площадка была регулярно переполнена. Припаркованный автомобиль преградил въезд машины регионального оператора. Собственнику автомобиля выписан штраф – 1,5 тысячи рублей.

Проверена контейнерная площадка на улице Пустовская, дом 18. По результатам проверки эта контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии.





