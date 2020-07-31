РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Межмуниципальное автотранспортное предприятие №5 города Подольска АО «Мострансавто» попросило жителей быть внимательнее при планировании маршрутов, так как автобусы между округом и Москвой больше не будут останавливаться на остановке «МКАД», сообщается в группе «Автоколонна 1788 города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусную остановку «МКАД» исключили из реестра смежных межрегиональных маршрутов и схем движения автобусов МАП №5 Подольска в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Жителей попросили быть внимательными при планировании своих маршрутов.