РИАМО - 31 июл. По данным на конец июня, поголовье рогатого скота в хозяйствах всех категорий в Подмосковье увеличилось на 2,5%, поголовья птицы – на 9,1%, овец и коз – на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Между тем уровень поголовья свиней не изменился, уровень поголовья коров незначительно снизился (на 0,3%).

«По данным Мосстата, в январе-июне 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 153,3 тысячи тонн мяса (97,1% к соответствующему периоду 2019 года), 349,5 тысячи тонн молока (105% к соответствующему периоду 2019 года), 65,511 миллиона штук яиц (98,5% к соответствующему периоду 2019 года)», - говорится в сообщении.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса доминировал и составил 94,5%. На долю хозяйств населения пришлось 4,8%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,7%.

Что касается надоя молока, то тут сложилась аналогичная ситуация, где на сельскохозяйственные организации пришлось 89,9%, на хозяйства населения – 6,9%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и на индивидуальных предпринимателей – 3,2%.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье птицы увеличилось на 19,2%, овец и коз – на 11%.