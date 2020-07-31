РИАМО - 31 июл. Готовность музыкальной школы, расположенной в подмосковном Оехово-Зуеве, составляет 85%, сейчас там ведутся работы по внутренней отделке помещений, пуско-наладочные работы по внутренним инженерным сетям и благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь двухэтажного здания школы составит более 2 тысяч квадратных метров. В учреждении смогут обучаться дети с семи до 15 лет.

«На данный момент на объекте задействовано более 40 специалистов, все работают в активном режиме, чтобы закончить возведение школы в срок. Прогнозируемый срок завершения строительства третий квартал 2020 года», - отметил руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В здании разместятся 26 индивидуальных классов, два репетиционных зала для хора и оркестра, кабинеты для коллективных занятий. На первом этаже будет гардероб, кафетерий, а также ряд административных и технических помещений. Школа рассчитана на 600 учеников.

При благоустройстве планируется обустройство летней концертной площадки, мест для отдыха, парковочного пространства, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение территории.