РИАМО - 31 июл. В Московском государственном университете начали реставрацию исторического актового зала на втором этаже главного здания вуза, там отреставрируют смальтовое панно площадью свыше 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Сейчас в актовом зале МГУ ведутся работы по реставрации мраморного и гипсового декора стен и потолка. В ближайшее время специалисты приступят к реставрации мозаичного панно и его утраченных частей. Также реставраторам предстоит воссоздать частично утраченный штоф на стенах, отреставрировать оконные рамы, двери, деревянные балюстрады и предметы мебели», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что специалисты приведут в порядок исторический деревянный паркет, декоративные вентиляционные решетки, экраны и короба радиаторов. Работы планируется завершить до конца этого года.

Актовый зал оформлен в стиле сталинского ампира. Его спроектировала группа архитекторов здания МГУ. Он вмещает 1,5 тысячи зрителей. До начала реконструкции в нем проходили различные торжественные мероприятия.

Комплекс зданий МГУ имени М.В. Ломоносова возвели в 1949–1953 годах в стиле сталинского ампира. Высота главного 32-этажного корпуса со шпилем достигает 240 метров.