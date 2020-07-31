РИАМО - 31 июл. В Московском государственном университете начали реставрацию исторического актового зала на втором этаже главного здания вуза, там отреставрируют смальтовое панно площадью свыше 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.
Он уточнил, что специалисты приведут в порядок исторический деревянный паркет, декоративные вентиляционные решетки, экраны и короба радиаторов. Работы планируется завершить до конца этого года.
Актовый зал оформлен в стиле сталинского ампира. Его спроектировала группа архитекторов здания МГУ. Он вмещает 1,5 тысячи зрителей. До начала реконструкции в нем проходили различные торжественные мероприятия.
Комплекс зданий МГУ имени М.В. Ломоносова возвели в 1949–1953 годах в стиле сталинского ампира. Высота главного 32-этажного корпуса со шпилем достигает 240 метров.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии