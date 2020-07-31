РИАМО - 31 июл. Более 509 тысяч жителей Подмосковья уже посетили интерактивную карту плановых отключений горячего водоснабжения, из них свыше 360 тысяч человек зашли с мобильного устройства, почти 150 тысяч человек — со стационарного компьютера, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Кроме того, на интерактивную карту подписались более 3 тысяч человек. Пользователи карты, а также подписчики «Добродела» получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения.

«На карте отображены графики отключения горячего водоснабжения по каждому из 53 208 многоквартирному дому с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. По интерактивной карте плановых отключений жители могут онлайн следить за сроками отключений горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения горячей воды. Перейти на карту можно с помощью QR-кода или по ссылке. Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов.

Ремонт и профилактические работы на первых участках тепловых сетей завершены. Горячая вода вернулась в более чем 24 тысячи жилых домов и объектов социальной сферы, населением порядка 4 миллионов человек. В большинстве домов горячее водоснабжение уже восстановлено, за исключением 35 котельных-должников, у которых газ был отключен за неуплату поставщику. Вопрос по возобновлению работы находится на контроле администраций округов.

«Значительное сокращение регламентных сроков отключений, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, усложнило задачу подготовки к осенне-зимнему периоду. Несмотря на это, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В этом году отключение стартовало 2 июля. Работы завершат 31 августа. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования и наладка теплового оборудования.