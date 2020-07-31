РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. Следственный отдел по Балашихе проводит проверку по факту обнаружения тел двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти на автомойке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«31 июля 2020 года в помещении туалета придорожной автомобильной мойки, расположенной на МКАД, обнаружены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области организована проверка, на место происшествия незамедлительно выехали следователи», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Предварительно установлено, что один из мужчин являлся работником мойки, второй – его знакомым. С места происшествия изъяты телефоны, шприц и иные предметы, имеющие значение. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчин.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.