РИАМО - 31 июл. Если у женщин мало социальных связей, они быстрее мужчин прибавляют в весе, сообщает Газета.ru.

Исследование провели канадские специалисты. Они проанализировали социальные контакты 28 238 человек и их связь с массой тела, окружностью талии и общим ожирением.

«Выяснилось, что одинокие женщины – например, незамужние, вдовы и разведенные, – которые живут одни и мало общаются с окружающими, в среднем имеют самый большой объем талии», – говорится в сообщении.

У мужчин замечена обратная закономерность. Женатые и имеющие много социальных контактов, склонны к набору лишнего веса больше, чем холостяки.