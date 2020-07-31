РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. Около 40 представителей комплексной спортивной школы Олимпийского резерва и спортивного фитнес-клуба «СССР» поучаствовали в тренировке по тайскому боксу, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

Спортивное мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старший брат». Около 40 представителей комплексной спортивной школы Олимпийского резерва и спортивного фитнес-клуба «СССР» пришли в Люберецкий центральный парк, чтобы повторить азы боевого искусства после затяжного перерыва. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий вместе с мастером спорта международного класса по тайскому боксу Юрием Желудковым принял участие в товарищеском поединке.

«Жизнь так устроена – мы всегда оглядываемся на старшее поколение. То, что сегодня здесь тренируются ребята разных возрастов, и отражает название партийного проекта «Старший брат». Не всем удается быть первыми в спорте, но ваше стремление дает возможность ими стать. Всем успеха и отличного настроения», - обратился к участникам Ружицкий.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» поблагодарил участников, что они поддержали инициативу партии и пришли позаниматься на свежем воздухе. Он также сообщил, что в течение всего августа на территории городского округа Люберцы в рамках проекта «Старший брат» пройдет серия открытых тренировок на свежем воздухе по тайскому боксу, кикбоксингу и общей физической подготовке.