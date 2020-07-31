РИАМО - 31 июл. Российский актер Сергей Гармаш покинул столичный театр «Современник», по его словам, это решение далось ему совсем непросто, сообщает «Московский комсомолец».

Об уходе Гармаша стало известно из его открытого письма. По словам актера, его уход связан с «чудовищной ситуацией» в театре.

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы. Часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе, как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — считает Гармаш.

Гармаш в 1984 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Ивана Михайловича Тарханова) и был принят в труппу Московского драматического театра «Современник». Там он сыграл более 20 ролей.