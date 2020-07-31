РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили один новый случай коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 133 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 150 случаев Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки один случай коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 133 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 342 случая заражения. В Дзержинском выявили три новых случая Covid-19, общее число заражений в округе достигло 579.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 63 449 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 106 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 46 653 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.