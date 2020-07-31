РИАМО - 31 июл. Министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что городские магазины не должны впускать в помещения и обслуживать на кассе покупателей, которые не носят средства индивидуальной защиты, сообщает ТАСС.

«При этом посетителю, который пришел без средств индивидуальной защиты, может быть предложено их приобрести и надеть, <…> силой надевать на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен», — сказал Немерюк.

Он добавил, что если клиент отказывается надевать маски и перчатки, то администрация магазина имеет право вызвать полицейских.

Все посетители и сотрудники московских магазинов с 12 мая обязаны носить маски и перчатки для предотвращения распространения Covid-19.

С 13 июля в столице отменили масочный режим на улицах. Однако ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно в общественном транспорте и других общественных местах.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что отказ обслуживать посетителя без маски не может считаться нарушением прав потребителей.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Минздраве РФ утвердили рекомендации для переболевших коронавирусом. После выписки людей также могут направить в санаторно-курортные медорганизации.

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что причиной роста случаев заражения коронавирусной инфекцией стала беспечность молодежи.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице составляет 0,28. Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

- Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.