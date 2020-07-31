РИАМО - 31 июл. С банковских счетов пенсионера в столице украли более 3 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что 16 июля неизвестная позвонила, <…> представилась сотрудником банка, завладела реквизитами банковской карты, после чего с банковских счетов произошло списание денежных средств», - сказал собеседник агентства.



Со счетов списали 3,317 миллиона рублей.



По факту происшествия возбудили уголовное дело.