РИАМО - 31 июл. Эксперты Роскачества рассказали, где и как правильно собирать грибы, так, не стоит собирать их у дорог и около экологически неблагоприятных предприятий, сообщает Федеральное агентство новостей.
Белый гриб, груздь и рыжик следует употреблять в пищу только тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом.
В Роскачестве напомнили, что у съедобных грибов есть ядовитые двойники, поэтому необходимо быть очень внимательными и аккуратными при их сборе.
Все советы по сбору и покупке грибов можно прочитать на сайте Роскачества.
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