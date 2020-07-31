РИАМО - 31 июл. Эксперты Роскачества рассказали, где и как правильно собирать грибы, так, не стоит собирать их у дорог и около экологически неблагоприятных предприятий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Важно не затягивать с переработкой. Дело в том, что это белковый продукт, он быстро портится. Поэтому важно отсортировать грибы и избавиться от сомнительных, червивых и дряблых сразу же в день их сбора», — говорится в сообщении.

Белый гриб, груздь и рыжик следует употреблять в пищу только тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

В Роскачестве напомнили, что у съедобных грибов есть ядовитые двойники, поэтому необходимо быть очень внимательными и аккуратными при их сборе.

Все советы по сбору и покупке грибов можно прочитать на сайте Роскачества.