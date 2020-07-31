РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках 2 и 3 августа состоятся полуфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На базе МСОАУ «Спорткомплекс «Котельники» 2 августа в 14:00 и 3 августа в 13:30 пройдут полуфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди женских команд», - говорится в сообщении.

«МосПолитех» (Москва) в роли номинальных хозяев принимают «Аврору» (Санкт-Петербург).

В связи с пандемией Covid-19 все меры предосторожности будут соблюдены.