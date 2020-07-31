РИАМО - 31 июл. Получивший травму космонавт Николай Тихонов покинул отряд космонавтов по состоянию здоровья, весной этого года он не смог улететь на Международную космическую станцию, сообщает Газета.ru.

«Трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым расторгнут 31 июля 2020 года», — отмечается в материале.

Тихонова зачислили в космонавты 14 лет назад. Через три года он получил квалификацию «космонавт-испытатель».

В этом году он проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС.