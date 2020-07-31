РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили нарушения при проведении земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу сотрудниками управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства проведена выездная проверка в рамках планового графика объезда территории горокруга Котельники.

«В ходе проверки в НСТ «Горняк» выявлено проведение земляных работ по прокладке инженерных сетей без оформления соответствующего разрешения (ордера). По данному факту нарушения подготовлены и направлены материалы в Госадмтехнадзор для принятия мер административного воздействия», - говорится в сообщении.