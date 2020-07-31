РИАМО - 31 июл. В 2020 году в столице планируют ввести в эксплуатацию 66 жилых домов, в которых будет более 16 тысяч квартир, с начала года уже введено в строй семь зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент на стадии проектирования и строительства находятся примерно 260 жилых домов по программе реновации. Общая площадь этих зданий будет составлять свыше 400 миллионов квадратных метров. В программу включили 5174 дома, где располагается примерно 350 тысяч квартир почти с миллионом жителей. При реализации программы реновации подобрано 453 стартовые площадки площадью семь миллионов квадратных метров.

«В этом году запланирован снос 25 расселенных пятиэтажек. Из них с начала года при помощи технологии умного сноса уже демонтировали восемь домов», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

С начала реализации программы данная технология помогла снести в Москве 26 домов общей площадью 67,9 тысячи квадратных метров.