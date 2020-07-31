РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В Котельниковской поликлинике для адаптации маленьких пациентов создана зона знакомства с детским стоматологом, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Каждая мама, которой необходимо привести ребенка на лечение к врачу стоматологу, старается подготовить малыша к этой не совсем простой процедуре.

«В стоматологическом отделении Котельниковской поликлиники специально для адаптации маленького пациента создана зона подготовки к знакомству с детским стоматологом», - говорится в сообщении.

Доктора стараются найти общий язык с ребенком, отвлечь его и войти в доверие, тогда любое стоматологическое вмешательство будет переноситься им спокойно.