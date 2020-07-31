РИАМО - 31 июл. В полицию обратился директор фирмы, проживающий в поселении Первомайском, деревне Поповке, у него украли автомобиль по месту жительства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:30 29 июля до 08:15 30 июля от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX 200Т», - сказал собеседник агентства.
Злоумышленник скрылся.
Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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