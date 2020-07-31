РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. В микрорайоне Дзержинского Балашихи в пятницу открыли мемориальную доску Герою России Алексею Баландину, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мемориальную доску установили у дома №1 на улице, названной в честь Баландина. В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, родственники, сослуживцы, учителя и одноклассники Героя России. Вместе с вдовой Баландина Марией и председателем балашихинского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергеем Яковлевым Юров снял покрывало с нового мемориала.

«Сегодня важный день в истории нашего города. Уверен, что память о полковнике Баландине навсегда будет вписана в историю Балашихи. И его мужество будет достойным примером для многих поколений жителей нашего города. Светлая память», - сказал Юров.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, почтили память Героя РФ минутой молчания.

Командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии Дмитрий Черепанов отметил, что пока все помнят о ветеранах, погибших боевых товарищах, они будут всегда рядом.

«Хочется, чтобы на этой улице бегали такие же Алешки, как мой муж. И чтобы брали пример. Возможно, кто-то вырастет на этой улице и станет таким же защитником нашей Родины, таким же отцом и дедом. Спасибо и низкий поклон за увековечивание памяти моего мужа», - подчеркнула вдова Баландина Мария.

Баландин родился в Балашихе, окончил Московское высшее командное общевойсковое училище. Участвовал в оперативно-боевых мероприятиях по пресечению террористической деятельности. Был удостоен орденов Мужества и «За военные заслуги», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Погиб во время командировки на Северный Кавказ 9 апреля 2009 года. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

В 2010 году на здании гимназии №1, где учился Алексей Баландин, открыли мемориальную доску. В 2014 году его именем была названа улица в микрорайоне Дзержинского.