РИАМО - 31 июл. В столице второй летний месяц выдался на редкость дождливым, он пока занимает второе место в рейтинге июлей с самым большим количеством осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».
Самые сильные дожди прошли в мегаполисе 3, 14 и 27 июля. Из-за ливней на столичных дорогах были заторы, подтапливались подземные переходы, по улицам текли бурные потоки воды. Также был побит дневной рекорд по количеству выпавших осадков.
«В столице нечасто можно наблюдать такой разгул стихии. Отметим, что норма осадков была выполнена уже к 16 июля», - добавляется в материале.
В столице в июле совсем не было температурных рекордов. В целом второй летний месяц оказался прохладнее нормы на 0,8 градуса.
Утром 25 июля была зафиксирована минимальная температура – плюс 8,8 градуса. Самый жаркий день был 7 июля, тогда термометры в Москве показали плюс 30,3 градуса.
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