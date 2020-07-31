РИАМО - 31 июл. В столице второй летний месяц выдался на редкость дождливым, он пока занимает второе место в рейтинге июлей с самым большим количеством осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Месяц еще не закончился, окончательный итог подводить рано, ведь дожди еще будут. Но уже уверенно можно сказать, что нынешний июль станет вторым после июля 2008 года, когда за месяц выпал 181 миллиметр небесной влаги. Месячная норма составляет 94 миллиметра», - говорится в сообщении.

Самые сильные дожди прошли в мегаполисе 3, 14 и 27 июля. Из-за ливней на столичных дорогах были заторы, подтапливались подземные переходы, по улицам текли бурные потоки воды. Также был побит дневной рекорд по количеству выпавших осадков.

«В столице нечасто можно наблюдать такой разгул стихии. Отметим, что норма осадков была выполнена уже к 16 июля», - добавляется в материале.

В столице в июле совсем не было температурных рекордов. В целом второй летний месяц оказался прохладнее нормы на 0,8 градуса.

Утром 25 июля была зафиксирована минимальная температура – плюс 8,8 градуса. Самый жаркий день был 7 июля, тогда термометры в Москве показали плюс 30,3 градуса.