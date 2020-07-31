РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. Хирурги из Домодедова спасли пациента с тромбозом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Домодедовскую больницу поступил пациент с тромбозом. Основная опасность состоит в том, что тромб может с током крови переместиться в легочную артерию и вызвать частичное или полное нарушение кровотока в ней. Причина образования тромбов - различные заболевания сердечно-сосудистой системы, вредные привычки и врожденные патологии.

«Пациенту выполнили рентгенконтрастное исследование вены, где ему установили «кава-фильтр». Показаниями для установки такого фильтра является наличие подвижного тромба. Ловушку устанавливают в вене пациента для улавливания тромбов, движимых током крови. Фильтр свободно пропускает кровь, но создает надежное препятствие для тромба. Как только он был «пойман», мужчине провели медикаментозное лечение и растворили тромб», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.