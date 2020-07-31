РИАМО - 31 июл. Управление Роспотребнадзора по Московской области с 29 июля по 12 августа консультирует по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщается на сайте регионального ведомства.

Можно задать вопросы о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, получить рекомендации по выбору продуктов питания, узнать о сроках годности пищевых продуктов и о том, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине, а также получить рекомендации по правильному питанию.

«Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-100-50-14; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов, в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», - говорится в сообщении.