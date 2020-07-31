РИАМО - 31 июл. Специалисты проверили ход строительства новой школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Клязьма-Старбеево на территории городского округа Химки, объект планируется сдать в декабре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории», - сказал начальник регионального ведомства Артур Гарибян.

Школа будет включать в себя учебные классы, спортивные залы, зал для занятий хореографией, фото- и киностудию, столовую и актовый зал на 660 мест.

На территории около школы будут располагаться стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, волейбольная площадка и зона отдыха.

Общая площадь трехэтажного здания превысит 20 тысяч квадратных метров.