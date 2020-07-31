РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. В ближайшие три года компания-производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты планирует ввести в эксплуатацию в Люберцах отделочное производство, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

30 июля глава Люберец Владимир Ружицкий посетил производственные площадки группы компаний «Энергоконтракт» - ведущего российского разработчика и производителя высокотехнологичных средств индивидуальной защиты.

«Энергоконтракт» занимается производством уникальных защитных костюмов и обуви для энергетиков, нефтяников и спасателей», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что работа предприятия не прекращалась в период карантина.

В ходе визита Ружицкий осмотрел современный логистический комплекс в деревне Мотяково площадью 5 тысяч квадратных метров, введенный в эксплуатацию в начале 2020 года. Комплекс оснащен современной цифровой системой мониторинга, которая позволяет контролировать все стадии сборки и отгрузки заказа, минимизирует возможность ошибки.

«В ближайшие три года компания планирует ввести в эксплуатацию отделочное производство. Это даст городскому округу 120 новых рабочих мест. Пусть все намеченные цели обязательно реализуются!» - заключил Ружицкий.