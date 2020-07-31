РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Земельные участки более чем 500 многодетным семьям Подольска планируют предоставить в течение IV квартала 2020 года, сообщается на сайте администрации округа.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о безвозмездной передаче акционерным обществом «ДОМ.РФ» в муниципальную собственность Подольска трех земельных участков. Это стало возможным после длительной работы администрации муниципалитета, совета депутатов округа и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В собственность Подольска передали земли в микрорайоне Лаговский. Уже провели работу по оформлению акта приема-передачи участков, регистрации права муниципальной собственности. Это позволит в 2020 году обеспечить бесплатно земельными участками более чем 500 многодетных семей. Ориентировочный срок предоставления земель - в течение IV квартала 2020 года. В очереди на получение бесплатного земельного участка в Подольске на 30 июля стоят 1524 многодетные семьи», - говорится в сообщении.

Алгоритм дальнейших действий КИЗО строго прописан действующим законодательством. В целях последующего раздела земельных участков 15 июня заключили муниципальный контракт. Срок выполнения работ - до 1 августа, после чего утвердят схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории. Затем проведут аукцион на выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков для дальнейшего распределения их среди многодетных семей.

Весной Подольск вошел в число городских округов-лидеров по обеспечению бесплатными земельными участками многодетных семей с начала 2020 года. Всего 370 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки, в том числе 87 - в Серпухове, 73 - в Химках, 24 - в Ступине, 18 - в Подольске и 16 - в Щелкове.

Кроме того, проводится аналогичная работа и в отношении переданных в муниципальную собственность земель, расположенных в городских округах Чехов и Ступино.

С начала действия программы в Подольске предоставили 687 земельных участков в деревнях Мешково, Луковня, Давыдово, Слащево, Васюнино, Климовка, Рогово, Тетеринки, Бяконтово, Большое Брянцево, Кутьино, Ордынцы, Мотовилово, Булатово, Сертякино, Меньшово, Гривно, Лучинское, Боборыкино, Никулино, Федюково, а также в поселке МИС. Помимо этого бесплатные участки многодетным семьям выделяли в деревне Волково Наро-Фоминского округа, деревне Злобино Серпухова, деревне Дубровка Чехова.