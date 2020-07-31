РИАМО - 31 июл. В пятницу началась проходка тоннеля на перегоне между станциями «Нижегородская» и «Текстильщики» на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Светлана» проложит правый перегонный тоннель протяженностью 375 метров от стартового котлована, расположенного за станцией «Нижегородская», до «Текстильщиков» на глубине ‪от 11 до 22 метров», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что трасса тоннеля будет проходить под путями железной дороги, путепроводом «Текстильщики-2» Волгоградского проспекта и действующей Таганско-Краснопресненской линией метрополитена.

На восточном участке Большой кольцевой линии метро от «Каширской» до «Нижегородской» ведется строительство четырех станций: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Проходка ведется еще на двух участках, работают два десятиметровых тоннелепроходческих комплекса: ТПМК «Победа» – на участке от «Кленового бульвара» до переходной камеры у станции «Каширская», а щит-гигант «Виктория» проходит двухпутный тоннель между станциями «Текстильщики» и «Печатники».